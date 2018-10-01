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Орел01.10.2018 Понедельник 19:59
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  3. В это воскресенье в Орле состоится благотворительный турнир по рыбной ловле «Два крючка»

В это воскресенье в Орле состоится благотворительный турнир по рыбной ловле «Два крючка»

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01.10.2018

Средства, собранные во время мероприятия, будут направлены в помощь Болховскому дому-интернату для детей с физическими недостатками.

Регистрация участников начнется 7 октября в 8 часов на месте проведения турнира — на набережной Дубровинского (в районе домов № 68-88).

Ловить рыбу участникам турнира можно будет на две удочки с одним крючком на каждой или на одну удочку с двумя крючками. Разрешается применение любой насадки.

Победитель будет определён в личном первенстве по наибольшему общему весу пойманной рыбы.

Отдельной награды удостоится и рыбак, поймавший самую крупную рыбу.

Турнир проводится по принципу «поймал — отпусти», поэтому после взвешивания улов вернётся в водоём.

Добровольный благотворительный взнос можно будет сделать на месте проведения. Предусмотрена и возможность безналичного перечисления средств.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49540

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