В это воскресенье в Орле состоится благотворительный турнир по рыбной ловле «Два крючка»

Средства, собранные во время мероприятия, будут направлены в помощь Болховскому дому-интернату для детей с физическими недостатками.

Регистрация участников начнется 7 октября в 8 часов на месте проведения турнира — на набережной Дубровинского (в районе домов № 68-88).

Ловить рыбу участникам турнира можно будет на две удочки с одним крючком на каждой или на одну удочку с двумя крючками. Разрешается применение любой насадки.

Победитель будет определён в личном первенстве по наибольшему общему весу пойманной рыбы.

Отдельной награды удостоится и рыбак, поймавший самую крупную рыбу.

Турнир проводится по принципу «поймал — отпусти», поэтому после взвешивания улов вернётся в водоём.

Добровольный благотворительный взнос можно будет сделать на месте проведения. Предусмотрена и возможность безналичного перечисления средств.