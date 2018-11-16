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Орел16.11.2018 Пятница 18:55
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  3. В это воскресенье в Орле пройдёт интерактивная выставка предметов эпохи Великой Отечественной войны

В это воскресенье в Орле пройдёт интерактивная выставка предметов эпохи Великой Отечественной войны

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16.11.2018

Мероприятие, приуроченное к очередной годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом, организует поисковый клуб «Дороги войны».

Выставка пройдёт 18 ноября с 11 до 15 часов на площадке перед кинотеатром «Победа». На ней будут представлены различные предметы военной эпохи, обнаруженные при проведении поисковых работ в ходе «Вахты Памяти — 2018».

Также на выставке будут продемонстрированы образцы деактивированного стрелкового оружия Красной Армии и военная униформа.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьВОВпоисковики

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