В это воскресенье в Орле пройдёт интерактивная выставка предметов эпохи Великой Отечественной войны
16.11.2018
Мероприятие, приуроченное к очередной годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом, организует поисковый клуб «Дороги войны».
Выставка пройдёт 18 ноября с 11 до 15 часов на площадке перед кинотеатром «Победа». На ней будут представлены различные предметы военной эпохи, обнаруженные при проведении поисковых работ в ходе «Вахты Памяти — 2018».
Также на выставке будут продемонстрированы образцы деактивированного стрелкового оружия Красной Армии и военная униформа.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50652
Другие новости раздела
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?