В это воскресенье в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма
19.10.2018
В это воскресенье 21-го октября в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Церковь возводят по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.
Богослужение начнется в 13 часов на пересечении улиц Емлютина и Зеленина. Пока что на этот месте стоит только поклонный крест.
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