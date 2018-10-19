В это воскресенье в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма

В это воскресенье 21-го октября в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Церковь возводят по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.

Богослужение начнется в 13 часов на пересечении улиц Емлютина и Зеленина. Пока что на этот месте стоит только поклонный крест.