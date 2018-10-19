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Орел19.10.2018 Пятница 14:01
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В это воскресенье в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма

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19.10.2018

В это воскресенье 21-го октября в микрорайоне «Зареченский» пройдёт служба на месте строительства храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Церковь возводят по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.

Богослужение начнется в 13 часов на пересечении улиц Емлютина и Зеленина. Пока что на этот месте стоит только поклонный крест.

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