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Орел09.11.2018 Пятница 13:38
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  3. В это воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков встретится с главой Петербурга Александром Бегловым

В это воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков встретится с главой Петербурга Александром Бегловым

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09.11.2018

Визит губернатора Андрея Клычкова в «северную столицу» приурочен к торжествам по случаю тургеневского юбилея.

Глава Орловской области посетит могилу Тургенева на Волковском кладбище, чтобы возложить к ней цветы. Также будут отданы почести и другим писателям-орловцам, похороненным здесь: Леониду Андрееву, Николаю Лескову, Алексею Апухтину и Дмитрию Писареву.

После этого орловская делегация во главе с губернатором посетит «Институт русской литературы» Российской Академии Наук, где откроется выставка «Записки охотника».

Кроме того, запланирована встреча Андрея Клычкова и исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, ранее занимавшего пост полпреда президента России по ЦФО.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилейКлычковгубернатор

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