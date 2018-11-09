В это воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков встретится с главой Петербурга Александром Бегловым

Визит губернатора Андрея Клычкова в «северную столицу» приурочен к торжествам по случаю тургеневского юбилея.

Глава Орловской области посетит могилу Тургенева на Волковском кладбище, чтобы возложить к ней цветы. Также будут отданы почести и другим писателям-орловцам, похороненным здесь: Леониду Андрееву, Николаю Лескову, Алексею Апухтину и Дмитрию Писареву.

После этого орловская делегация во главе с губернатором посетит «Институт русской литературы» Российской Академии Наук, где откроется выставка «Записки охотника».

Кроме того, запланирована встреча Андрея Клычкова и исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, ранее занимавшего пост полпреда президента России по ЦФО.