В эти минуты в Орловской области стартует ежегодный День поля

Мероприятие проводится с 11 до 16 часов в рамках Аграрной недели на базе Шатиловской опытной станции. В нём примут участие около 2 тысяч человек.

В рамках Дня поля состоится выставка сельхозтехники (20 предприятий представят около 150 единиц), мастер-классы, которые организуют ОГУ имени Тургенева и Аграрный университет, традиционная Ярмарка сортов (370 сортообразцов будут представлены на 1180 опытных делянках), а также круглый стол «Экспорт продукции АПК: качество как ключевой фактор успеха».

Новинкой Дня поля этого года станет центр испытания технологий АО «Щёлково-Агрохим», созданный совместно с ФНЦ ЗБК.

Аграрная неделя Орловской области проходит с 18 по 23 июня. В серии мероприятий участвуют около 2 тысяч человек, в том числе руководители Минсельхоза РФ, главы регионов, представители Госдумы и Совфеда, Российской Академии Наук.