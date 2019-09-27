В эти минуты в Орле стартует оригинальное мероприятие

На базе Орловской детской хореографической школы имени Панковой проводится региональный форум казачьей и православной молодежи.

Мероприятие проводится во второй раз. Участниками форума стали творческие коллективы и патриотические клубы из различных городов и районов Орловщины.

В программе — театрализованные выступления, поэтические, музыкальные и танцевальные номера, а также презентация под названием «Казачество и православие — неразрывная связь».