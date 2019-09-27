Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.09.2019 Пятница 12:23
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В эти минуты в Орле стартует оригинальное мероприятие

В эти минуты в Орле стартует оригинальное мероприятие

Версия для печати

27.09.2019

На базе Орловской детской хореографической школы имени Панковой проводится региональный форум казачьей и православной молодежи.

Мероприятие проводится во второй раз. Участниками форума стали творческие коллективы и патриотические клубы из различных городов и районов Орловщины.

В программе — театрализованные выступления, поэтические, музыкальные и танцевальные номера, а также презентация под названием «Казачество и православие — неразрывная связь».

Теги:Орловская областьправославное христианствоказачество

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57469

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.09.2019

Прояснилось будущее орловчанки в Госдуме

27.09.2019

Глава Орла предложил орловчанке самой выбрать себе квартиру

27.09.2019

Квартиры «АИЖК Орловской области» продают «с молотка»

27.09.2019

У крокодила взяли анализы в Орле

27.09.2019

Орловчане мёрзнут и жалуются

$ USD64.2888(+0.1)27.09
€ EUR70.3834(-0.2)27.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online