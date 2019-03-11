В эти минуты в Орле проходит региональный семинар «Моя история»
11.03.2019
Мероприятие началось в 15 часов в Областной библиотеке имени Бунина.
Семинар «Моя история. Родословная моей семьи» приурочен ко Дню архивов России. Мероприятие организует региональное отделение движения «Волонтеры Победы».
В рамках семинара пройдёт презентация проекта «Моя история», смысл которого — в изучении семейных архивов и составлении генеалогических древ, в том числе, и жителей Орловщины.
Также все желающие смогут посетить тематическую выставку документов и книг, посмотреть документальный фильм, посвящённый истории архивного дела в России, посетить открытую лекцию и мастер-класс.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53356
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