В эти минуты в Орле проходит финал конкурса «Умник — 2018»
16.11.2018
Мероприятие проходит на Наугорском шоссе в 11 корпусе ОГУ имени Тургенева. В зале в качестве гостя присутствует губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Конкурс «Умник» проводится среди молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет. Принимая в нём участие, они могут реализовать свои проекты и разработки.
По итогам семи предыдущих конкурсных отборов около 60 победителей включены в число исполнителей государственных контрактов.
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