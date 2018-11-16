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Орел16.11.2018 Пятница 10:51
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В эти минуты в Орле проходит финал конкурса «Умник — 2018»

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16.11.2018

Мероприятие проходит на Наугорском шоссе в 11 корпусе ОГУ имени Тургенева. В зале в качестве гостя присутствует губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Конкурс «Умник» проводится среди молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет. Принимая в нём участие, они могут реализовать свои проекты и разработки.

По итогам семи предыдущих конкурсных отборов около 60 победителей включены в число исполнителей государственных контрактов.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьконкурсыгубернаторКлычковнаукаинновации

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