В домах орловчан установят новые приборы слежения

Орловские семьи, которые стоят на госучёте как находящиеся в социально опасном положении, получат новую меру социальной поддержки. В их домах установят автономные пожарные извещатели. Это поможет оперативно выявлять возникновение опасных возгораний и ликвидировать последствия таких ЧП.

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Работа начнётся в будущем году. Главы районов и городов должны составить списки таких семей, после чего региональный бюджет выделит необходимые средства.

Каждая семья сможет получить до двух извещателей. Для того, чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, нужно подать заявление в местный отдел Областного центра социальной защиты населения.