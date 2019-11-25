В домах орловчан установят новые приборы слежения
25.11.2019
Орловские семьи, которые стоят на госучёте как находящиеся в социально опасном положении, получат новую меру социальной поддержки. В их домах установят автономные пожарные извещатели. Это поможет оперативно выявлять возникновение опасных возгораний и ликвидировать последствия таких ЧП.
Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Работа начнётся в будущем году. Главы районов и городов должны составить списки таких семей, после чего региональный бюджет выделит необходимые средства.
Каждая семья сможет получить до двух извещателей. Для того, чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, нужно подать заявление в местный отдел Областного центра социальной защиты населения.