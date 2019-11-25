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Орел25.11.2019 Понедельник 11:29
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В домах орловчан установят новые приборы слежения

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25.11.2019

Орловские семьи, которые стоят на госучёте как находящиеся в социально опасном положении, получат новую меру социальной поддержки. В их домах установят автономные пожарные извещатели. Это поможет оперативно выявлять возникновение опасных возгораний и ликвидировать последствия таких ЧП.

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Работа начнётся в будущем году. Главы районов и городов должны составить списки таких семей, после чего региональный бюджет выделит необходимые средства.

Каждая семья сможет получить до двух извещателей. Для того, чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, нужно подать заявление в местный отдел Областного центра социальной защиты населения.

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