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В дома орловчан возвращаются блага цивилизации

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26.08.2019

Орловский филиал ПАО «Квадра» возобновил подачу горячей воды потребителям Орловской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теплоноситель уже подан в магистральные и квартальные тепловые сети. Подключение домов к системе горячего водоснабжения и наладку её параметров во внутридомовых коммуникациях осуществляют управляющие организации. Об этом рассказал главный инженер Орловского филиала «Квадры» Сергей Бобкин.

Ранее из-за плановых ремонтов тепловых сетей на две недели горячей воды лишились жители Советского, Железнодорожного и Северного районов Орла, а также (частично) Заводского района.

Теги:ОрёлОрловская областьводоснабжениеКвадраводаЖКХ

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