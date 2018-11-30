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Орел30.11.2018 Пятница 18:29
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  3. В Должанском районе задержаны подозреваемые в краже бензина

В Должанском районе задержаны подозреваемые в краже бензина

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30.11.2018

Потерпевший — местный житель — обратился в полицию, заметив, что из его «семёрки» стал пропадать бензин.

На ночь свою машину он оставлял во дворе многоквартирного дома.

Как сообщает Управление МВД, полиция задержала молодых парней 18 лет и 21 года непосредственно в момент хищения топлива. Они рассказали, что совершали это противоправное действие несколько раз.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теги:ОрелОрёлОрловская областькражаполицияМВД

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