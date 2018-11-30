В Должанском районе задержаны подозреваемые в краже бензина
30.11.2018
Потерпевший — местный житель — обратился в полицию, заметив, что из его «семёрки» стал пропадать бензин.
На ночь свою машину он оставлял во дворе многоквартирного дома.
Как сообщает Управление МВД, полиция задержала молодых парней 18 лет и 21 года непосредственно в момент хищения топлива. Они рассказали, что совершали это противоправное действие несколько раз.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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