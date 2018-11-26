В Должанской больнице сокращают 20 медработников

Ситуацию обсудили на общественном совете в районной администрации.

Новое штатное расписание начнёт действовать с 9 января будущего года.

Как сообщила исполняющая обязанности главного врача Должанской ЦРБ Елена Муслимова, больница (включая стационар) и ФАПы обязательно продолжат свою работу.

Сокращаемым работникам предложены новые должности.

Главной причиной для изменений является кредиторская задолженность. Сейчас ЦРБ должна поставщикам примерно 3 миллиона 7 тысяч рублей. Об этом сообщает «Орловское информбюро».