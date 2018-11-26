В Должанской больнице сокращают 20 медработников
26.11.2018
Ситуацию обсудили на общественном совете в районной администрации.
Новое штатное расписание начнёт действовать с 9 января будущего года.
Как сообщила исполняющая обязанности главного врача Должанской ЦРБ Елена Муслимова, больница (включая стационар) и ФАПы обязательно продолжат свою работу.
Сокращаемым работникам предложены новые должности.
Главной причиной для изменений является кредиторская задолженность. Сейчас ЦРБ должна поставщикам примерно 3 миллиона 7 тысяч рублей. Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50904
Другие новости раздела
26.11.2018
В эти минуты в Орле начинается заседание областного Координационного совета по промышленности
26.11.2018
В Орле проходит рабочая встреча губернатора с директором Ассоциации кластеров и технопарков России
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?