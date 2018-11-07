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Орел07.11.2018 Среда 13:37
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В Дмитровском районе заблудились пожилые грибники

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07.11.2018

Операция по их поиску проходила накануне вечером. В ней участвовали сотрудники МЧС и полиции, работники лесничества, а также волонтёры из организации «Лиза Алерт».

Двое 80-тилетних орловцев потеряли ориентацию в пространстве, собирая грибы у деревни Новосёлки.

Тревожный звонок поступил на телефон службы спасения в 20 часов 14 минут. Операция продолжалась до 22-х часов 20-ти минут. Пенсионеров обнаружили их родственники.

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