В Дмитровском районе заблудились пожилые грибники
07.11.2018
Операция по их поиску проходила накануне вечером. В ней участвовали сотрудники МЧС и полиции, работники лесничества, а также волонтёры из организации «Лиза Алерт».
Двое 80-тилетних орловцев потеряли ориентацию в пространстве, собирая грибы у деревни Новосёлки.
Тревожный звонок поступил на телефон службы спасения в 20 часов 14 минут. Операция продолжалась до 22-х часов 20-ти минут. Пенсионеров обнаружили их родственники.
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