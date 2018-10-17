В Дмитровском районе местный суд признал бывшего чиновника виновным в присвоении чужого имущества
17.10.2018
В Дмитровском районе местный суд признал бывшего чиновника виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Осуждённый — экс-глава Плосковского сельского поселения Александр Кузнецов.
Как установил суд, Кузнецов, преследуя цели личного обогащения и не имея на то законных оснований, подписал распоряжения о начислении самому себе премии. Ущерб, нанесённый бюджету сельского поселения, составил 35 тысяч рублей.
Экс-чиновник признал вину, раскаялся в поступке и возместил ущерб.
Его наказанием стало условное лишение свободы на 2 года и 4 месяца с испытательным сроком в 2 года, а также штраф 7 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49907
Другие новости раздела
17.10.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации
17.10.2018
Стрелецкий хор русской песни представит наш регион на конкурсе хоровых коллективов в Сергиевом Посаде
17.10.2018
Министерство труда Российской Федерации зафиксировало рост безработицы в Орловской области
$ USD65.5305(-0.22)17.10
€ EUR75.9236(-0.13)17.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют