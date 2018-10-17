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В Дмитровском районе местный суд признал бывшего чиновника виновным в присвоении чужого имущества

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17.10.2018

В Дмитровском районе местный суд признал бывшего чиновника виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Осуждённый — экс-глава Плосковского сельского поселения Александр Кузнецов.

Как установил суд, Кузнецов, преследуя цели личного обогащения и не имея на то законных оснований, подписал распоряжения о начислении самому себе премии. Ущерб, нанесённый бюджету сельского поселения, составил 35 тысяч рублей.

Экс-чиновник признал вину, раскаялся в поступке и возместил ущерб.

Его наказанием стало условное лишение свободы на 2 года и 4 месяца с испытательным сроком в 2 года, а также штраф 7 тысяч рублей.

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