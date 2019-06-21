Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2019 Пятница 12:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Департаменте здравоохранения Орловской области оценили масштабы «кадрового голода» в регионе

В Департаменте здравоохранения Орловской области оценили масштабы «кадрового голода» в регионе

Версия для печати

21.06.2019

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Департамента Владимир Николаев, дефицит кадров составляет 244 врача и 858 специалистов со средним медицинским образованием. Информацию озвучили на профильном комитете Облсовета.

При этом недобор терапевтов оценили в 30%, педиатров — в 20%.

Как рассказал Николаев, в данный момент в Орловской области реализуется региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». К 2024 году в нашем субъекте планируется довести численность врачей до 3145 человек, а численность средних медицинских работников до 8633 человек.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55434

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.06.2019

«Народный фронт» призвал мэрию Орла провести зачистку

21.06.2019

Орёл остаётся «на особом режиме»

21.06.2019

Этой ночью в Орле на улице Гагарина сгорела иномарка

21.06.2019

В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста

21.06.2019

Губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

$ USD63.3877(-0.59)21.06
€ EUR71.5457(-0.09)21.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online