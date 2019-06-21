В Департаменте здравоохранения Орловской области оценили масштабы «кадрового голода» в регионе
21.06.2019
Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Департамента Владимир Николаев, дефицит кадров составляет 244 врача и 858 специалистов со средним медицинским образованием. Информацию озвучили на профильном комитете Облсовета.
При этом недобор терапевтов оценили в 30%, педиатров — в 20%.
Как рассказал Николаев, в данный момент в Орловской области реализуется региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». К 2024 году в нашем субъекте планируется довести численность врачей до 3145 человек, а численность средних медицинских работников до 8633 человек.
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