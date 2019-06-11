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Орел11.06.2019 Вторник 14:39
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  3. В День России в рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдёт мотозаезд

В День России в рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдёт мотозаезд

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11.06.2019

Участники отправятся 12 июня в 10 часов от гостиницы «Салют» и финишируют в селе Льгов. Здесь в ближайшее воскресенье, 16 июня, и пройдёт праздник.

Орловские мотоциклисты помогут волонтёрам в подготовке к знаменательному событию. Присоединиться к пробегу могут все желающие.

В этом году Международный фольклорный праздник проводится в 20-й раз. Впервые — на новом месте в Хотынецком районе в селе Льгов. Организаторы, чтобы привлечь молодёжь, уделят особое внимание интерактивным мероприятиям.

Теги:ОрёлОрловская областьОБРЯДЫРЯДОМ

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