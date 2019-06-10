В День России в Орле пройдёт велосипедная гонка-критериум

Гонка стартует 12 июня в 11 часов на улице Горького у гостиницы «Русь». Маршрут пройдёт через Красноармейскую и Салтыкова-Щедрина и завершится на площади Ленина. Участники юного возраста проедут по маршруту «улица Горького — Пионерская — площадь Ленина».

Соревнования пройдут среди участников 2007-2008 годов рождения, 2005-2006 годов рождения, 2003-2006 годов рождения и 2002 года рождения и старше.

Как сообщает мэрия, победителей отметят призами.