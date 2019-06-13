В День России губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл личный приём граждан на открытом воздухе

В таком формате встреча губернатора с орловчанами проводилась впервые.

Желающие смогли пообщаться с Клычковым в парке у здания администрации Орловской области. За два часа губернатор принял около 50 человек.

В основном, проблемные вопросы касались дорожного ремонта, уличного освещения, работы управляющих компаний и регионального оператора по обращению с ТКО, расселения аварийных домов, а также социальной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям.

По итогам встречи ответственным чиновникам даны конкретные поручения.