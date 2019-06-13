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Орел13.06.2019 Четверг 10:48
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  3. В День России губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл личный приём граждан на открытом воздухе

В День России губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл личный приём граждан на открытом воздухе

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13.06.2019

В таком формате встреча губернатора с орловчанами проводилась впервые.

Желающие смогли пообщаться с Клычковым в парке у здания администрации Орловской области. За два часа губернатор принял около 50 человек.

В основном, проблемные вопросы касались дорожного ремонта, уличного освещения, работы управляющих компаний и регионального оператора по обращению с ТКО, расселения аварийных домов, а также социальной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям.

По итогам встречи ответственным чиновникам даны конкретные поручения.

Теги:ОрёлОрловская область

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