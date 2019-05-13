Сегодня в Орле пройдут выставки живописи на открытом воздухе в честь Дня Победы

Картины орловских художников представлят на тематических площадках у гостиницы «Салют», в пешеходной зоне улицы Ленина, у кинотеатра «Победа» и у торгового центра «Малиновая вода», а также на площади перед зданием МФЦ и на Александровском мосту. Все работы связаны с темой Великой Отечественной войны.

Среди авторов будут как признанные мастера, так и учащиеся художественных школ и художественных отделений школ искусств Орла. Об этом сообщили в мэрии.