Сегодня в Орле в честь Дня Победы пройдут легкоатлетические соревнования

Участвовать в них могут все желающие граждане 2013 года рождения и старше, у которых есть медицинский допуск.

Соревнования начнутся на площади Ленина в 13:30. Сначала состоится забег на дистанцию 600 метров (вокруг здания администрации Орловской области). В 13:40 стартует забег на один километр (по маршруту «улица Ленина — Горького — Пионерская — Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина»).

В 13 часов 50 минут начнётся забег на дистанцию 2 километра (по маршруту «площадь Ленина — улица Горького — Красноармейская — Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина»). В 14:20 по этому же маршруту (но в два круга) состоится последний забег на 4 километра.

Лучших легкоатлетов наградят грамотами и призами. Об этом сообщает администрация Орла.