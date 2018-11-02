В День народного единства в Орловской государственной филармонии состоится праздничный концерт

В День народного единства 4 ноября в Орловской государственной филармонии состоится концерт, посвященный государственному празднику. Мероприятие начнётся в 16 часов.

Для орловцев прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов.

Концерт проведёт лектор-музыковед Ольга Гарбар.