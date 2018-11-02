В День народного единства в Орловской государственной филармонии состоится праздничный концерт
02.11.2018
В День народного единства 4 ноября в Орловской государственной филармонии состоится концерт, посвященный государственному празднику. Мероприятие начнётся в 16 часов.
Для орловцев прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов.
Концерт проведёт лектор-музыковед Ольга Гарбар.
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