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Орел02.11.2018 Пятница 12:35
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  3. В День народного единства в Орловской государственной филармонии состоится праздничный концерт

В День народного единства в Орловской государственной филармонии состоится праздничный концерт

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02.11.2018

В День народного единства 4 ноября в Орловской государственной филармонии состоится концерт, посвященный государственному празднику. Мероприятие начнётся в 16 часов.

Для орловцев прозвучит камерная вокальная музыка отечественных композиторов.

Концерт проведёт лектор-музыковед Ольга Гарбар.

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