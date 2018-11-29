Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.11.2018 Четверг 20:16
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В деле высокопоставленных орловских полицейских появились новые эпизоды

В деле высокопоставленных орловских полицейских появились новые эпизоды

Версия для печати

29.11.2018

Об этом сообщает «Орловское информбюро», ссылаясь на собственные источники.

Расследованием дела высокопоставленных орловских полицейских занимается Следственный комитет.

Фёдор Козин (замначальника полиции Орловской области по оперативной работе) и Павел Клёнышев (начальник отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями по Железнодорожному району Орла) были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении. Оба они находятся под арестом, Козин — как обвиняемый, Клёнышев — как подозреваемый. Как уточняет СМИ, психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа («детектора лжи») подтвердила причастность Козина к совершению данного преступления.

Управление МВД в связи с этим проводит собственную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДСледственный комитет

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51052

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.11.2018

Сегодня в прямой эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области

29.11.2018

«Губернаторский контроль» оценил строительство детских садов в микрорайонах Орла

29.11.2018

В Верховском районе троих мужчин подозревают в краже 500 килограммов металлических изделий

29.11.2018

В Орле пересчитали дворников и технику

29.11.2018

В Ливенском районе сельские жители проголосовали за ликвидацию школы

$ USD66.6342(-0.31)30.11
€ EUR75.8897(+0.37)30.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online