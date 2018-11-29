В деле высокопоставленных орловских полицейских появились новые эпизоды

Об этом сообщает «Орловское информбюро», ссылаясь на собственные источники.

Расследованием дела высокопоставленных орловских полицейских занимается Следственный комитет.

Фёдор Козин (замначальника полиции Орловской области по оперативной работе) и Павел Клёнышев (начальник отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями по Железнодорожному району Орла) были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении. Оба они находятся под арестом, Козин — как обвиняемый, Клёнышев — как подозреваемый. Как уточняет СМИ, психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа («детектора лжи») подтвердила причастность Козина к совершению данного преступления.

Управление МВД в связи с этим проводит собственную проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены по отрицательным мотивам, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.