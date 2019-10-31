В декларации главы Орла выявили несоответствия

Нарушение обнаружила прокуратура Советского района. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как оказалось, глава администрации Орла Александр Муромский не указал в декларации о доходах и имуществе объект незавершённого строительства — загородный дом, расположенный в Орловском районе в посёлке Горки.

Надзорное ведомство выдало Муромскому предписание об устранении нарушений.