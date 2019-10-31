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Орел31.10.2019 Четверг 14:54
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  3. В декларации главы Орла выявили несоответствия

В декларации главы Орла выявили несоответствия

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31.10.2019

Нарушение обнаружила прокуратура Советского района. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как оказалось, глава администрации Орла Александр Муромский не указал в декларации о доходах и имуществе объект незавершённого строительства — загородный дом, расположенный в Орловском районе в посёлке Горки.

Надзорное ведомство выдало Муромскому предписание об устранении нарушений.

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