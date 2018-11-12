В декабре в Орле пройдёт новый межрегиональный театральный фестиваль
12.11.2018
Мероприятия первого фестиваля «Месяц в деревне» пройдут на сцене театра «Свободное пространство».
5 декабря московский театр «Модерн» покажет орловцам свою интерпретацию пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» под названием «Юная любовь в пяти театральных измерениях».
8 декабря столичный «Театр Луны» поставит в Орле мюзикл «Маяковский».
9 декабря в «Свободном пространстве» выступит театр Алексея Рыбникова с классической рок-оперой «Юнона и Авось».
14 декабря финальную точку в фестивале поставит труппа самого театра «Свободное пространство». Орловцы смогут увидеть новый спектакль под названием «Фокстрот двенадцати стульев», основанный на произведении Ильфа и Петрова.
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