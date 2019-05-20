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  3. В ЦИК России утвердили состав группы, которая будет контролировать дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области

В ЦИК России утвердили состав группы, которая будет контролировать дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области

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20.05.2019

Группа будет следить за использованием государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» при проведении допвыборов в Госдуму 8 сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС.

В состав группы вошли девять членов ЦИК с правом решающего голоса, а также четыре члена ЦИК с правом совещательного голоса, назначенных парламентскими партиями.

В Орловской области выборы пройдут в связи с кончиной Николая Ковалёва, представлявшего Орловскую область в Государственной думе нескольких последних созывов.

Теги:ОрёлОрловская область

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