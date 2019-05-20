В ЦИК России утвердили состав группы, которая будет контролировать дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области
20.05.2019
Группа будет следить за использованием государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» при проведении допвыборов в Госдуму 8 сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС.
В состав группы вошли девять членов ЦИК с правом решающего голоса, а также четыре члена ЦИК с правом совещательного голоса, назначенных парламентскими партиями.
В Орловской области выборы пройдут в связи с кончиной Николая Ковалёва, представлявшего Орловскую область в Государственной думе нескольких последних созывов.
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