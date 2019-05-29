В четверг 30 мая в эфир телеканал «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью»

Гостем ведущей Натальи Пехтеревой станет Денис Блохин. Руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона в прямом эфире ответит на вопросы орловчан. Среди заявленных тем беседы: реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дворов и благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья, работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Свои вопросы Денису Блохину во время прямого эфира вы сможете задавать, позвонив по телефону 76-10-28. Программа выйдет в эфир в восемь вечера. Для тех, кто не сможет оказаться в это время у телевизора «Экспресс Радио» организует трансляцию на своих частотах.