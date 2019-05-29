Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.05.2019 Среда 10:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В четверг 30 мая в эфир телеканал «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью»

В четверг 30 мая в эфир телеканал «Первый Областной» выйдет очередной выпуск программы «Актуальное интервью»

Версия для печати

29.05.2019

Гостем ведущей Натальи Пехтеревой станет Денис Блохин. Руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона в прямом эфире ответит на вопросы орловчан. Среди заявленных тем беседы: реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт дворов и благоустройство общественных пространств, переселение из аварийного жилья, работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Свои вопросы Денису Блохину во время прямого эфира вы сможете задавать, позвонив по телефону 76-10-28. Программа выйдет в эфир в восемь вечера. Для тех, кто не сможет оказаться в это время у телевизора «Экспресс Радио» организует трансляцию на своих частотах.

Теги:ОрёлОрловская Область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54921

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.05.2019

1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI

29.05.2019

В Орловском районе построят пять спортивных площадок

28.05.2019

Детская площадка «Сказочное Лукоморье» порадует гостей «Троицких хороводов в Орловском Полесье» насыщенной программой

28.05.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с рядом законодательных инициатив по обеспечению функционирования деятельности ТОСЭР «Мценск»

28.05.2019

Орловцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив «Доброволец России - 2019».

$ USD64.5394(+0.08)29.05
€ EUR72.168(-0.02)29.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online