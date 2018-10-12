В честь юбилея Тургенева в Орле посадили 300 дубов
12.10.2018
В год юбилея Ивана Тургенева в парках Орла разбили памятные дубовые аллеи.
Специальный проект воплотило в жизнь областное Всероссийского общества охраны природы совместно с Аграрным университетом имени Парахина.
Общественная организация выиграла гранты президента России и правительства области на реализацию своей инициативы. Саженцы закупили в питомнике аграрного вуза.
Аллеи заложили ещё весной, а сейчас, в октябре, волонтёры занимаются тем, что осматривают молодые деревья и, при необходимости, пересаживают их на новые места.
Всего в честь юбилея Тургенева в Орле посажено 300 дубов.
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