В честь Дня России в Орле пройдут соревнования в часовом беге

Турнир состоится на базе Центрального стадиона имени Ленина (на улице Тургенева, 55). Состязания начнутся в 08:30. Регистрация участников — на месте проведения соревнований в 07:30.

Участвовать в турнире могут спортсмены 2001 года рождения и старше, у которых есть соответствующий допуск спортивного врача специализированного медицинского учреждения. Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин в различных возрастных группах.