В честь Дня России в Орле пройдут соревнования в часовом беге
10.06.2019
Турнир состоится на базе Центрального стадиона имени Ленина (на улице Тургенева, 55). Состязания начнутся в 08:30. Регистрация участников — на месте проведения соревнований в 07:30.
Участвовать в турнире могут спортсмены 2001 года рождения и старше, у которых есть соответствующий допуск спортивного врача специализированного медицинского учреждения. Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин в различных возрастных группах.
Чтобы получить дополнительную информацию, нужно обратиться в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/55180
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