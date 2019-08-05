В честь дня города в Орле «сварили» Street Jam

Так назывался фестиваль уличной культуры, который провели на площадке у гостиницы «Салют» 4 августа. На импровизированное танцполе по очереди вышли около 200 участников — в том числе из других регионов и городов России.

В рамках фестиваля состоялись как показательные, так и соревновательные выступления, в том числе танцевальный «батл» в номинациях breakdance и hip-hop в различных возрастных категориях. Возраст участников начинался от шести лет.

Street Jam проводился в рамках проекта IN THE FLOW школ DANCE ACTION и 8 Street при поддержке администрации города Орла.