В честь дня города в Орле «сварили» Street Jam
05.08.2019
Так назывался фестиваль уличной культуры, который провели на площадке у гостиницы «Салют» 4 августа. На импровизированное танцполе по очереди вышли около 200 участников — в том числе из других регионов и городов России.
В рамках фестиваля состоялись как показательные, так и соревновательные выступления, в том числе танцевальный «батл» в номинациях breakdance и hip-hop в различных возрастных категориях. Возраст участников начинался от шести лет.
Street Jam проводился в рамках проекта IN THE FLOW школ DANCE ACTION и 8 Street при поддержке администрации города Орла.
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