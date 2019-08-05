В честь Дня города орловский губернатор возложил цветы и выступил на митинге

Андрей Клычков принял участие в основных официальных праздничных мероприятиях в честь 76-й годовщины освобождения Орловской области от фашистов.

Утром на бульваре Победы у стелы «Орёл — город воинской славы» состоялось возложение цветов. В торжественной церемонии участвовали: Андрей Клычков, спикер Облсовета Леонид Музалевский, почётный гражданин Орла Геннадий Зюганов, члены Совета Федерации Василий Иконников и Владимир Круглый, депутат Госдумы Николай Земцов и другие официальные лица.

После минуты молчания к стеле возложили «Гирлянду Славы» и цветы.

После этого в сквере Танкистов состоялся главный митинг в честь Дня города.

Мероприятие началось с подъёма дубликата «Красного знамени» над зданием по площади Мира, 5. Затем участники митинга выступили с официальными поздравлениями и обращениями. После этого состоялось возложение цветов к мемориалу танкистам и памятнику Баграмяну.