Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.08.2019 Понедельник 13:18
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В честь Дня города орловский губернатор возложил цветы и выступил на митинге

В честь Дня города орловский губернатор возложил цветы и выступил на митинге

Версия для печати

05.08.2019

Андрей Клычков принял участие в основных официальных праздничных мероприятиях в честь 76-й годовщины освобождения Орловской области от фашистов.

Утром на бульваре Победы у стелы «Орёл — город воинской славы» состоялось возложение цветов. В торжественной церемонии участвовали: Андрей Клычков, спикер Облсовета Леонид Музалевский, почётный гражданин Орла Геннадий Зюганов, члены Совета Федерации Василий Иконников и Владимир Круглый, депутат Госдумы Николай Земцов и другие официальные лица.

После минуты молчания к стеле возложили «Гирлянду Славы» и цветы.

После этого в сквере Танкистов состоялся главный митинг в честь Дня города.

Мероприятие началось с подъёма дубликата «Красного знамени» над зданием по площади Мира, 5. Затем участники митинга выступили с официальными поздравлениями и обращениями. После этого состоялось возложение цветов к мемориалу танкистам и памятнику Баграмяну.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56410

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.08.2019

Орлу в День города сделали бесценный подарок

05.08.2019

Спикер Облсовета поздравил орловчан с праздником

05.08.2019

Онкобольных детей в Орловской области не оставят без медпомощи

05.08.2019

В Орле построят часовню высотой 27 метров

1.8
05.08.2019

Орловчанам станет легче «достучаться» до региональных властей

$ USD65.0546(+0.41)06.08
€ EUR72.3732(+0.67)06.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online