В ЦФО предотвратили четыре теракта и задержали 152 подозреваемых в терроризме
04.10.2019
Террористические акты должны были произойти в Туле, Воронеже, Владимире и Тамбове в период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщает «РИА Новости».
Информацию озвучил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По его словам, в этот же период в в Центральном федеральном округе были задержаны 152 человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
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