Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.10.2019 Пятница 15:11
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В ЦФО предотвратили четыре теракта и задержали 152 подозреваемых в терроризме

В ЦФО предотвратили четыре теракта и задержали 152 подозреваемых в терроризме

Версия для печати

04.10.2019

Террористические акты должны были произойти в Туле, Воронеже, Владимире и Тамбове в период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщает «РИА Новости».

Информацию озвучил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, в этот же период в в Центральном федеральном округе были задержаны 152 человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57605

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.10.2019

В Орле осудили экс-заведующую детсадом

04.10.2019

В Орловской области «дегустируют» школьные обеды

04.10.2019

Администрация Орла ищет «друга» для «Дружбы»

04.10.2019

Орловчане выплатили миллионные долги по налогам

5
04.10.2019

Арбитражный суд Орловской области рассмотрит важное дело

$ USD65.03(-0.1)05.10
€ EUR71.3509(+0.05)05.10

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online