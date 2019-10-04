В ЦФО предотвратили четыре теракта и задержали 152 подозреваемых в терроризме

Террористические акты должны были произойти в Туле, Воронеже, Владимире и Тамбове в период с января по август текущего года включительно. Об этом сообщает «РИА Новости».

Информацию озвучил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, в этот же период в в Центральном федеральном округе были задержаны 152 человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.