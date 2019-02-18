В центре Орла водитель в нетрезвом состоянии снёс дорожные знаки
18.02.2019
ДТП случилось 17 февраля в 2 часа 15 минут на перекрёстке улиц Лескова и Полесской.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель 1996 года рождения, управляя «Киа Оптима», наехал на бордюр. Затем — на опору светофора и дорожные знаки «Главная дорога» и «Пешеходный переход».
Как установила полиция, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сам он в результате аварии получил незначительные травмы.
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