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В центре Орла водитель в нетрезвом состоянии снёс дорожные знаки

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18.02.2019

ДТП случилось 17 февраля в 2 часа 15 минут на перекрёстке улиц Лескова и Полесской.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель 1996 года рождения, управляя «Киа Оптима», наехал на бордюр. Затем — на опору светофора и дорожные знаки «Главная дорога» и «Пешеходный переход».

Как установила полиция, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам он в результате аварии получил незначительные травмы.

Теги:ОрёлОрловская область

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