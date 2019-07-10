В центре Орла водитель сбил девушку и скрылся

ДТП случилось у памятника Лескову 9 июля примерно в 21:35. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по Карачевской улице со стороны 1-й Посадской улицы в сторону Воскресенского переулка. Девушка (1991 года рождения) переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

У дома № 12/3 по Карачевской автомобиль наехал на орловчанку. После этого водитель скрылся с места.

Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Водителя разыскивает ГИБДД.