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Орел22.05.2019 Среда 14:31
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В центре Орла в многоквартирном доме произошёл пожар

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22.05.2019

ЧП случилось 21 мая утром на улице Горького. Последствия ликвидировали сотрудники Управления МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Огонь повредил обои и мебель.

Всего за последние сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию пожаров 6 раз, на другие виды происшествий — 4 раза.

Теги:ОрёлОрловская область

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