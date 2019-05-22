В центре Орла в многоквартирном доме произошёл пожар
22.05.2019
ЧП случилось 21 мая утром на улице Горького. Последствия ликвидировали сотрудники Управления МЧС по Орловской области.
Обошлось без погибших и пострадавших. Огонь повредил обои и мебель.
Всего за последние сутки сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию пожаров 6 раз, на другие виды происшествий — 4 раза.
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