В центре Орла установили новый комплекс «Сова» для фиксации нарушений ПДД
15.02.2019
Устройство размещено на площади Ленина рядом со зданием Главпочтамта на столбе с уличным фонарём.
Как сообщает «Орёлград», «Сова» разрабатывалась в Белгороде. Тестирование устройства завершилось в конце минувшего года.
Комплекс способен фиксировать 25 видов нарушений ПДД. Отличительной чертой «Совы» является подвижный (вращающийся) объектив.
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