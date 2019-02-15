В центре Орла установили новый комплекс «Сова» для фиксации нарушений ПДД

Устройство размещено на площади Ленина рядом со зданием Главпочтамта на столбе с уличным фонарём.

Как сообщает «Орёлград», «Сова» разрабатывалась в Белгороде. Тестирование устройства завершилось в конце минувшего года.

Комплекс способен фиксировать 25 видов нарушений ПДД. Отличительной чертой «Совы» является подвижный (вращающийся) объектив.