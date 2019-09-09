В центре Орла столкнулись внедорожники

ДТП случилось 7 сентября в 14:33 на Комсомольской у дома № 251 (между остановками «Магазин Уют» и «Ботаника»).

Как сообщает Управление ГИБДД, водитель (мужчина 1954 года рождения), управляя Renault Duster, двигался со стороны Карачевского шоссе в сторону переулка Дарвина. Машина выехала на «встречку» и столкнулась с Nissan X-Trail. «Японец» двигался во встречном направлении.

Пострадала пассажирка французской иномарки — женщина 1952 года рождения. Её пришлось госпитализировать в травматологическое отделение.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области