Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.09.2019 Пятница 16:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В центре Орла посадят 30 туй

В центре Орла посадят 30 туй

Версия для печати

27.09.2019

Сквер Семьи дополнят новыми деревьями в честь Дня пожилого человека в рамках акции «Сделаем свой город красивее». Мероприятие организует администрация Орла и Орловский городской центр культуры.

В акции примут участие почётные граждане города, жители, внесённые в городскую Книгу почёта, а также другие видные орловчане. К ним могут присоединиться все желающие.

Мероприятие состоится 3 октября и начнётся в 11 часов.

Теги:Орловская областьадминистрация Орла

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57478

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.09.2019

В Орле впервые в истории пройдёт престижный турнир по бадминтону

27.09.2019

Орловские аптеки получили послабление

27.09.2019

Стала известна дата «собачьих» слушаний в Орле

27.09.2019

«Бесправный» юноша на иномарке врезался в «МАЗ» под Орлом

27.09.2019

Жители Орловского района будут заключать браки в центре Орла

$ USD64.4156(+0.13)28.09
€ EUR70.3161(-0.07)28.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online