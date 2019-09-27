В центре Орла посадят 30 туй

Сквер Семьи дополнят новыми деревьями в честь Дня пожилого человека в рамках акции «Сделаем свой город красивее». Мероприятие организует администрация Орла и Орловский городской центр культуры.

В акции примут участие почётные граждане города, жители, внесённые в городскую Книгу почёта, а также другие видные орловчане. К ним могут присоединиться все желающие.

Мероприятие состоится 3 октября и начнётся в 11 часов.