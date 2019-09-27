В центре Орла посадят 30 туй
27.09.2019
Сквер Семьи дополнят новыми деревьями в честь Дня пожилого человека в рамках акции «Сделаем свой город красивее». Мероприятие организует администрация Орла и Орловский городской центр культуры.
В акции примут участие почётные граждане города, жители, внесённые в городскую Книгу почёта, а также другие видные орловчане. К ним могут присоединиться все желающие.
Мероприятие состоится 3 октября и начнётся в 11 часов.
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