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  3. В центре Орла нашли немецкую гранату времён ВОВ

В центре Орла нашли немецкую гранату времён ВОВ

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15.10.2019

Опасную находку обнаружили 13 октября на 2-й Посадской улице. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы изъяли и обезвредили боеприпас.

Сообщается, что речь идёт о Eihandgranate M39 — немецкой ручной гранате типа «Яйцо» образца выпуска 1939 года.

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