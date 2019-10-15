В центре Орла нашли немецкую гранату времён ВОВ
15.10.2019
Опасную находку обнаружили 13 октября на 2-й Посадской улице. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы изъяли и обезвредили боеприпас.
Сообщается, что речь идёт о Eihandgranate M39 — немецкой ручной гранате типа «Яйцо» образца выпуска 1939 года.
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