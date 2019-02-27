В центре Орла маршрутка загорелась во время движения
27.02.2019
ЧП случилось на площади Мира 26 февраля примерно в 19:15. Загорелся маршрутный ПАЗ. По предварительным данным, все пассажиры успели вовремя покинуть салон. Водитель применил огнетушитель.
Ликвидацией последствий ЧП занимались сотрудники спасательной части № 3. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
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