В будущем году орловцев ожидают два повышения тарифов ЖКХ
14.11.2018
Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.
Тарифы должны увеличиться 1 января и 1 июля. Как сообщает «Интерфакс», цель двойного повышения — свести индексацию к обычному уровню, несмотря на повышение ставки НДС.
1 января тарифы ЖКХ должны вырасти на 1,7%, 1 июля — на 2,4% (к уровню предыдущего повышения).
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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