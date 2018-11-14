В будущем году орловцев ожидают два повышения тарифов ЖКХ

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.

Тарифы должны увеличиться 1 января и 1 июля. Как сообщает «Интерфакс», цель двойного повышения — свести индексацию к обычному уровню, несмотря на повышение ставки НДС.

1 января тарифы ЖКХ должны вырасти на 1,7%, 1 июля — на 2,4% (к уровню предыдущего повышения).

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.