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В будущем году городская среда в Орловской области станет комфортнее на 160 миллионов рублей

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29.11.2018

В 2019 году на благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выделят 699, 3 миллиона рублей — на 160 миллионов больше, чем в текущем году.

Также будет продолжена практика выборв общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве, по результатам рейтингового голосования.

Участниками проекта, стартовавшего в этом году и рассчитанного до 2022 года, в Орловской области стали 47 городских округов и сельских поселений с населёнными пунктами от 1000 человек.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгородская среда

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