В будущем году городская среда в Орловской области станет комфортнее на 160 миллионов рублей
29.11.2018
В 2019 году на благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» выделят 699, 3 миллиона рублей — на 160 миллионов больше, чем в текущем году.
Также будет продолжена практика выборв общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве, по результатам рейтингового голосования.
Участниками проекта, стартовавшего в этом году и рассчитанного до 2022 года, в Орловской области стали 47 городских округов и сельских поселений с населёнными пунктами от 1000 человек.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51028
Другие новости раздела
$ USD66.6342(-0.31)30.11
€ EUR75.8897(+0.37)30.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?