В Болховском районе завершается модернизация молочного комплекса ООО «Юпитер».

Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.

В рамках проекта будет построен коровник на 500 голов, молочный блок, склад для хранения кормов. Также будет проведена реконструкция родильного отделения.

Планируется закупка новой техники и племенного поголовья.

В настоящее время здесь завершены все виды земляных работ, построен каркас коровника и молочного блока. Начинаются работы по подведению инженерных коммуникаций.