В Болховском районе завершается модернизация молочного комплекса
17.10.2018
В Болховском районе завершается модернизация молочного комплекса ООО «Юпитер».
Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.
В рамках проекта будет построен коровник на 500 голов, молочный блок, склад для хранения кормов. Также будет проведена реконструкция родильного отделения.
Планируется закупка новой техники и племенного поголовья.
В настоящее время здесь завершены все виды земляных работ, построен каркас коровника и молочного блока. Начинаются работы по подведению инженерных коммуникаций.
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