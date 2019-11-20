В Болхове завершается ремонт «поэтичной» улицы
20.11.2019
Речь идёт о местной улице Маяковского. Здесь ведёт дорожные работы ООО «Ремдорстрой».
Подрядчик должен отремонтировать около 2 километров 300 метров проезжей части и получить за это примерно 27 миллионов 200 тысяч рублей. В основном, это средства регионального Дорожного фонда.
На данный момент завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, также завершён ремонт тротуаров. Продолжается установка остановочных павильонов.
Сдача объекта планируется до конца текущей недели.
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