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Орел29.11.2018 Четверг 13:27
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В Болхове стадиону «Олимпия» нашли хозяев

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29.11.2018

Нарушение выявила районная прокуратура. Как оказалось, на стадион не было зарегистрировано право собственности, а земельный участок, где располагался объект, не стоял на кадастровом учёте.

Фактически, для государства стадион не существовал, однако фактически на нём постоянно проводились спортивные мероприятия, в том числе нередко с участием несовершеннолетних.

Прокуратура обратилась в суд с иском о принятии объекта в муниципальную собственность. Требования были удовлетворены.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфизкультураБолховспортпрокуратура

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