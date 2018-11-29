В Болхове стадиону «Олимпия» нашли хозяев
29.11.2018
Нарушение выявила районная прокуратура. Как оказалось, на стадион не было зарегистрировано право собственности, а земельный участок, где располагался объект, не стоял на кадастровом учёте.
Фактически, для государства стадион не существовал, однако фактически на нём постоянно проводились спортивные мероприятия, в том числе нередко с участием несовершеннолетних.
Прокуратура обратилась в суд с иском о принятии объекта в муниципальную собственность. Требования были удовлетворены.
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