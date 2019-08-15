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Орел15.08.2019 Четверг 17:08
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В Болхове больше не будут ремонтировать дворы

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15.08.2019

Город отчитался о завершении работ на всех дворовых территориях, включённных в программу «Формирование комфортной городской среды» на текущий год.

Удалось благоустроить дворы у 8 домов (улица Первомайская, 90, переулок 2-й Калининский, 1, 1а, 2, 4, улица Тургенева, 13 и 17, и улица Свердлова, 98). Это обошлось в 5 миллионов 100 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская областьдворыблагоустройствоБолхов

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