В Болхове больше не будут ремонтировать дворы

Город отчитался о завершении работ на всех дворовых территориях, включённных в программу «Формирование комфортной городской среды» на текущий год.

Удалось благоустроить дворы у 8 домов (улица Первомайская, 90, переулок 2-й Калининский, 1, 1а, 2, 4, улица Тургенева, 13 и 17, и улица Свердлова, 98). Это обошлось в 5 миллионов 100 тысяч рублей.