В Болхове больше не будут ремонтировать дворы
15.08.2019
Город отчитался о завершении работ на всех дворовых территориях, включённных в программу «Формирование комфортной городской среды» на текущий год.
Удалось благоустроить дворы у 8 домов (улица Первомайская, 90, переулок 2-й Калининский, 1, 1а, 2, 4, улица Тургенева, 13 и 17, и улица Свердлова, 98). Это обошлось в 5 миллионов 100 тысяч рублей.
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