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Орел14.06.2019 Пятница 17:23
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В ближайшие дни в Орле заработают новые светофоры

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14.06.2019

Два новых регулировочных устройства начнут функционировать на пересечении улицы Пушкина с улицей 2-й Курской и переулком Трамвайным и на пересечении улицы Горького с улицей Красноармейской.

Как пишет «Орловская городская газета», в настоящий момент подготовлены проекты и сметы на установку ещё четырёх светофоров. Пока что документы ждут экспертной проверки. Эти светофоры разместят на улице Московской у дома № 126, на пересечении улицы Горького с улицей Андрианова, на пересечении улицы Лескова с улицей Тургенева и на пересечении улицы Латышских стрелков с улицей Тамбовской.

Также в городе появятся новые «лежачие полицейские» (и соответствующие дорожные знаки): их установят на пешеходных переходах на Пушкина, 12 и 168, Скворцова, 5, Маринченко, 4 и 8 и на Дениса Давыдова, 162.

Кроме того, в июле планируется начать работу по оборудованию новых пешеходных переходов у детских садиков № 22 и № 50, школы № 4, в переулке Ипподромном и на улице Скворцова.

Теги:ОрёлОрловская область

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