В библиотеке Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной
19.10.2018
25 октября в Орле в главной городской библиотеке имени Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной.
Мероприятие организовано в рамках международного проекта «БиблиоМост». Он соединяет библиотеки мира и позволяет читателям лично встречаться и общаться с писателями в интерактивном режиме.
Дина Рубина, одна из самых известных русскоязычных писателей, в настоящий момент проживает в Израиле в городе Мевасерет-Цион.
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