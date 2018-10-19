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Орел19.10.2018 Пятница 15:31
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В библиотеке Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной

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19.10.2018

25 октября в Орле в главной городской библиотеке имени Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной.

Мероприятие организовано в рамках международного проекта «БиблиоМост». Он соединяет библиотеки мира и позволяет читателям лично встречаться и общаться с писателями в интерактивном режиме.

Дина Рубина, одна из самых известных русскоязычных писателей, в настоящий момент проживает в Израиле в городе Мевасерет-Цион.

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