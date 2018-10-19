В библиотеке Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной

25 октября в Орле в главной городской библиотеке имени Пушкина состоится телемост с Диной Рубиной.

Мероприятие организовано в рамках международного проекта «БиблиоМост». Он соединяет библиотеки мира и позволяет читателям лично встречаться и общаться с писателями в интерактивном режиме.

Дина Рубина, одна из самых известных русскоязычных писателей, в настоящий момент проживает в Израиле в городе Мевасерет-Цион.