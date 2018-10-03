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Орел03.10.2018 Среда 17:01
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  3. В библиотеке имени Бунина по случаю юбилея Тургенева откроется литературная гостиная

В библиотеке имени Бунина по случаю юбилея Тургенева откроется литературная гостиная

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03.10.2018

Мероприятие назначено на 18-е октября.

Темой разговора станут «Таинственные повести» юбиляра. Цикл произведений с таким названием в творчестве Тургенева — один из наименее известных и изученных.

«Литературная гостиная» откроется в 16 часов.

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