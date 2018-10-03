В библиотеке имени Бунина по случаю юбилея Тургенева откроется литературная гостиная
03.10.2018
Мероприятие назначено на 18-е октября.
Темой разговора станут «Таинственные повести» юбиляра. Цикл произведений с таким названием в творчестве Тургенева — один из наименее известных и изученных.
«Литературная гостиная» откроется в 16 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49619
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