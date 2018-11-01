В библиотеке имени Бунина открылась фотовыставка «Юный Орёл в движении»

Свои фотографии широкой публике представила фотожурналист Елена Ермакова. Об этом сообщает сайт «Инфоорёл».

Тема снимков — моменты из жизни юных спортсменов-орловцев.

Среди них есть как и известные люди, так и те, кто делает в спорте самые первые шаги.