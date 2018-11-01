В библиотеке имени Бунина открылась фотовыставка «Юный Орёл в движении»
01.11.2018
Свои фотографии широкой публике представила фотожурналист Елена Ермакова. Об этом сообщает сайт «Инфоорёл».
Тема снимков — моменты из жизни юных спортсменов-орловцев.
Среди них есть как и известные люди, так и те, кто делает в спорте самые первые шаги.
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