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  3. В библиотеке имени Бунина открылась фотовыставка «Юный Орёл в движении»

В библиотеке имени Бунина открылась фотовыставка «Юный Орёл в движении»

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01.11.2018

Свои фотографии широкой публике представила фотожурналист Елена Ермакова. Об этом сообщает сайт «Инфоорёл».

Тема снимков — моменты из жизни юных спортсменов-орловцев.

Среди них есть как и известные люди, так и те, кто делает в спорте самые первые шаги.

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