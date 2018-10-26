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Орел26.10.2018 Пятница 16:02
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  3. В библиотеке Бунина прошёл телемост с прозаиком Диной Рубиной

В библиотеке Бунина прошёл телемост с прозаиком Диной Рубиной

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26.10.2018

Одна из самых популярных русскоязычных писательниц пообщалась с россиянами по видеосвязи из Израиля.

На связь вышли библиотеки в нескольких десятках городов России, в том числе орловская «Бунинка».

Задать вопрос онлайн мог любой желающий.

Виртуальная встреча состоялась в рамках проекта «Библиомост».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50143

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