В библиотеке Бунина прошёл телемост с прозаиком Диной Рубиной
26.10.2018
Одна из самых популярных русскоязычных писательниц пообщалась с россиянами по видеосвязи из Израиля.
На связь вышли библиотеки в нескольких десятках городов России, в том числе орловская «Бунинка».
Задать вопрос онлайн мог любой желающий.
Виртуальная встреча состоялась в рамках проекта «Библиомост».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50143
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