В библиотеке Бунина прошёл телемост с прозаиком Диной Рубиной

Одна из самых популярных русскоязычных писательниц пообщалась с россиянами по видеосвязи из Израиля.

На связь вышли библиотеки в нескольких десятках городов России, в том числе орловская «Бунинка».

Задать вопрос онлайн мог любой желающий.

Виртуальная встреча состоялась в рамках проекта «Библиомост».